Franceschini, fregio Fargas Partenone potrà restare in Grecia

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il ministero della cultura italiano sosterrà "una rapida procedura per la sdemanializzazione e la conseguente restituzione permanente alla Grecia del frammento 'fagan' del Partenone a lungo e legittimamente custodito presso il Museo Salinas di Palermo e da gennaio in deposito temporaneo al Museo dell'Acropoli di Atene." Lo annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini che oggi a Roma ha incontrato la sua omologa greca Lina Mendoni alla quale, sottolinea, ha assicurato tutto il suo impegno.

La restituzione, informano dal ministero di Via del Collegio Romano, potrà avvenire ad esito della procedura inter-istituzionale, avviata su richiesta della Regione Sicilia e che verrà definita nel Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali istituito presso il MiC.

Nell'ambito dell'incontro, riferisce una nota, Franceschini ha sottolineato l'importanza di questo gesto che ribadisce l'eccellente rapporto bilaterale tra l'Italia e la Grecia e la comunanza di vedute rispetto alla tutela internazionale del patrimonio storico-artistico. (ANSA).