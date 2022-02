Musei: Dea Atena da oggi e per 4 anni al Salinas di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - Arrivata dal museo dell'Acropoli di Atene, la statua della dea Atena (seconda metà del V sec.

a.C.) da oggi, e per quattro anni, sarà esposta nel museo regionale "Salinas" di Palermo. La consegna ufficiale è avvenuta, in mattinata, alla presenza del ministro della cultura e dello sport della Repubblica ellenica, Lina Mendoni, e del direttore del museo dell'Acropoli di Atene, Nikolaos Stampolidis, che hanno affidato questo prezioso reperto nelle mani dell'assessore regionale dei Beni culturali Alberto Samonà e del direttore del Salinas Caterina Greco.

L'arrivo a Palermo della statua di Atena è stato possibile a seguito dell'accordo, voluto dall'assessore Samonà e siglato fra i due musei ai sensi della legge italiana, in base al quale la Sicilia ha concesso al museo dell'Acropoli (per quattro anni, rinnovabili per un uguale periodo) il frammento del fregio del Partenone appartenuto al console inglese Robert Fagan e che, dopo essere stato venduto nel 1820, era custodito nel museo "Salinas". E' la prima volta che dal celebre museo dell'Acropoli arriva in Sicilia, per un'esposizione di lungo periodo, una testimonianza originale della storia ateniese. Grazie all'accordo, i due musei, ma più in generale, la Sicilia e la Grecia, avviano un percorso di collaborazione. La presentazione della statua avviene oggi, Giornata mondiale della lingua e della cultura greca. Alla scadenza dei 4 anni, dal museo dell'Acropoli arriverà a Palermo un'anfora geometrica degli inizi dell'VIII secolo a.C.

Realizzata in marmo pentelico alla stregua di altre che provengono dall'area del Partenone, la statua acefala di Atena raffigura la dea in questa posizione flessuosa, alla maniera dello stile attico di quell'epoca. La scultura sostiene il peso del proprio corpo sulla gamba destra, mentre con il braccio sinistro si appoggia probabilmente a una lancia. Originariamente decorata con una gòrgone al centro, andata perduta, mostra Atena vestita con un peplo segnato da una cintura portata sulla vita e con un'egida stretta disposta trasversalmente sul petto. (ANSA).