Aggredisce vigilante sul tram a Palermo, denunciato

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - È stato individuato e denunciato l'uomo che ieri ha aggredito a Palermo un vigilante sulla linea 1 del tram, alla stazione di Brancaccio. Il passeggero del mezzo l'ha colpito con uno schiaffo e un pugno. Il vigilante era intervenuto in supporto al personale in servizio all'Amat.A causa dell'aggressione i collegamenti dalla stazione centrale a Brancaccio sono rimasti fermi per circa un'ora.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'aggressore ha reagito in modo violento alla richiesta di esibire il biglietto e il Green pass. L'uomo è sceso e avrebbe pure tentato di danneggiare il mezzo aggrappandosi a un tergicristallo. L'uomo denunciato non sarebbe nuovo ad episodi di questo tipo. "Andiamo avanti nei controlli - dicono dall'Amat - purtroppo in passato si era abituati a non rispettare le regole e non pagare i biglietti. Atteggiamenti che non saranno più tollerati". (ANSA).