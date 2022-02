Torna il Catania book festival, anteprima con Fabio Volo

(ANSA) - CATANIA, 08 FEB - Torna il Catania book festival: la fiera internazionale del libro e della cultura giunta alla sua terza edizione, si terrà dal 6 all'8 maggio alle Ciminiere. E avrà un'anteprima, il 19 febbraio, con lo scrittore Fabio Volo che presenta, alle 18 nella sala C3, il suo nuovo romanzo 'Una vita nuova'. Il libro racconta la storia di due amici che decidono di viaggiare insieme in auto dal sud al nord dell'Italia, in un delicato momento di trasformazione delle proprie vite. Condivideranno problemi e leggerezze, ironia e bellezza del vivere. Ed è proprio la condivisione delle storie il filo che legherà ancora una volta il pubblico agli autori.

La terza edizione del Catania Book Festival, annunciano gli organizzatori, avrà temi e narrazioni che intrecciano la magia dei libri con l'immaginario caro alla Sicilia, ma anche con contenuti comuni allo scenario internazionale, a cavallo tra la cultura e i valori della bellezza classica, senza tempo, e il pop colorato ed elettrico dei giorni nostri.

Tra le novità di quest'anno anche il lancio della prima collezione Nft al mondo interamente legata ad un evento culturale con la finalità di piantare nuovi alberi per nuove foreste. La collezione che ha già un titolo, "Gods of Tomorrow" è composta da cinque opere Nft uniche, ciascuna delle quali rappresenta una delle divinità classiche (Nettuno - Minerva - Vulcano - Venere - Mercurio) che daranno anche il nome alle sale della prossima edizione del festival. Il ricavato dalla vendita delle opere e da altri progetti realizzati durante il 2022, servirà per piantare centinaia di alberi, tracciabili, con l'obiettivo di rimuovere oltre 4.000 kg di Co2 dall'atmosfera.

