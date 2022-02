Finisce fuori strada, soccorsa motociclista a Monreale

(ANSA) - PALERMO, 08 FEB - Intervento del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, Stazione Palermo, per una motociclista vittima di un incidente nel bosco di Casaboli, in territorio di Monreale.

La donna, E.C., 46 anni, di Palermo, stava facendo enduro insieme ad un gruppo di amici nella zona di Valle Cuba quando, in un tratto di strada sterrata particolarmente dissestata, ha perso il controllo della moto ed è caduta, sbattendo il fianco sinistro su un masso e rotolando per alcuni metri, riportando un sospetto trauma toracico addominale.

Uno dei due suoi amici è riuscito a mettersi in contatto con la centrale del Nue112 che, attraverso il 118, trattandosi di una zona particolarmente impervia, ha chiesto l'intervento del Sass.

Due squadre della stazione Palermo hanno raggiunto il luogo dell'incidente, hanno immobilizzato la donna, messa su una barella e trasportata fino alla strada asfaltata dove c'erano ad attenderla due autoambulanza del 118, una delle quali medicalizzata. La motociclista è stata portata all'ospedale Ingrassia, a Palermo. (ANSA).