Giovane si dà fuoco, grave trasportato in elicottero a Roma

(ANSA) - ROCCA DI CAPRI LEONE, 07 FEB - Un giovane di 25 anni si trova ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato trasportato con l'elisoccorso, dopo che in preda a crisi depressive, si è dato fuoco con del liquido infiammabile nella sua abitazione a Rocca di Caprileone, in provincia di Messina.

Il giovane è stato portato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello dove il medico di turno ha accertato ustioni sul 70-75% del corpo. Trasportato quindi al Papardo di Messina e poi vista la gravità delle sue condizioni è stato trasferito in elicottero a Roma. (ANSA).