Incendio in abitazione, anziano muore nel Palermitano

(ANSA) - VALLEDOLMO, 06 FEB - Un anziano di 85 anni, Liborio Campo, è morto a causa di un incendio scoppiato nell'appartamento in cui risiedeva in via Cairoli a Valledolmo (Palermo). L'incendio sarebbe divampato a causa di una stufa elettrica lasciata accesa la notte. Inutili i soccorsi. Uno dei nipoti ha tentato di tirare fuori l'anziano ma non è riuscito ad entrare in casa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4 di questa notte. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa, per l'85enne non c'era già più nulla da fare. (ANSA).