Teatro: "Piazza degli Eroi" di Bernhard al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 04 FEB - Debutterà martedì prossimo alle ore 21, nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, il dramma Piazza degli Eroi di Thomas Bernhard per la regia di Roberto Andò, nella messa in scena coprodotta dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Nazionale.

Protagonisti dello spettacolo sono Renato Carpentieri nel ruolo di Robert Schuster, Imma Villa nel ruolo della Signora Zittel, Betti Pedrazzi nel ruolo della Signora Schuster, Silvia Ajelli (Anna), Paolo Cresta (Lukas), Francesca Cutolo (Olga), Stefano Jotti (Signor Landauer), Valeria Luchetti (Herta), Vincenzo Pasquariello (Pianista), Enzo Salomone (Professor Liebig). Le scene e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Daniela Cernigliaro, il suono di Hubert Westkemper. Repliche fino a domenica 13 febbraio. Piazza degli Eroi (Heldenplatz), apparso nel 1988 e mai rappresentato prima in Italia, è l'ultimo testo teatrale di Bernhard e uno dei suoi indiscussi capolavori. Il clamore suscitato a Vienna al suo debutto confermò l'immagine di uno scrittore furiosamente critico nei confronti del permanere in Austria di strutture autoritarie e fasciste, e il giudizio feroce per la classe politica che vi si era impiantata dal dopoguerra, colpevole di non aver mai veramente tagliato col passato nazista. La vicenda prende le mosse dal suicidio del professor Schuster, intellettuale ebreo tornato nella sua città, Vienna, dopo un esilio iniziato al tempo in cui Hitler annunciò l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. Accadeva 50 anni prima, proprio nella piazza che dà il nome all'opera.

Rientrando in patria nel 1988, Schuster ritrova un paese incattivito, dove l'odio avanza nuovamente. Non potendolo sopportare, prende una decisione estrema, che serve da monito ai suoi contemporanei. "Negli ultimi anni - spiega Roberto Andò - ho pensato molte volte di portare in scena Piazza degli Eroi, e ora ho pensato che fosse arrivato il momento giusto. Giusto e opportuno". (ANSA).