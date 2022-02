Teatro: "Almeno tu nell'universo" omaggio a Mia Martini

(ANSA) - PALERMO, 04 FEB - Al via la seconda parte della 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo, che apre con un omaggio all'indimenticata icona della musica italiana Mia Martini. Dal 10 al 12 febbraio, alle 21.15, Almeno tu nell'universo, spettacolo scritto e interpretato da Matilde Facheris, sul palcoscenico con Virginia Zini e Sandra Zoccolan, con le musiche e gli arrangiamenti di Mell Morcone, nella produzione Atir. Tre attrici-cantanti cercano di restituire, attraverso un racconto in musica e parole, la grandezza e la fragilità di Mia Martini, una delle voci più belle della musica, con un racconto variegato che spazia dalle canzoni più conosciute ai quelle più nascoste fino a ricordi personali e testimonianze dei suoi tanti amici artisti, fra cui la sorella Loredana Berté e Ivano Fossati, autore di molte sue canzoni, compagno fondamentale di progetti artistici e di una travagliata e profonda storia d'amore.

"Lo spettacolo racconta anche i suoi momenti più bui e la sua solitudine, il rapporto con il padre, l'esperienza del carcere, la terribile nomea di "iettatrice" diffusasi nel mondo dello spettacolo dovuta all'invidia per quella voce così potente, nuova e commovente; ma anche la capacità di riproporsi, di ricominciare da capo, ogni volta, il successo e le collaborazioni con tanti artisti e compagni di viaggio", affermano gli autori. (ANSA).