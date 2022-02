Pasqua: 'L'ultima cena',vara esposta all'aeroporto Fiumicino

(ANSA) - CALTANISSETTA, 04 FEB - "Chi arriva qui sa di essere in un Paese di fatto di bellezza, di arte, di cultura. E la cultura è la dimensione ideale del modo in cui vogliamo che l'aeroporto accolga i passeggeri". Così Claudio De Vincenti, presidente degli Aeroporti di Roma, all'inaugurazione della esposizione nello scalo del gruppo sacro "L'ultima cena", la storica scultura in legno e cartapesta opera degli scultori napoletani Vincenzo e Francesco Biangardi. L'opera d'arte, tra le più note della Settimana Santa di Caltanissetta, da oggi al 21 marzo sarà in esposizione al Molo E grazie alla sinergia tra il Comune di Caltanissetta e l'associazione Unione panificatori nisseni, proprietaria della storica Vara, col patrocinio gratuito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Presente all'inaugurazione il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, originario di Caltanissetta: «Per noi - ha detto - è un onore essere qui, portare un pezzo della nostra storia e della nostra cultura».

«Un momento di speranza da una città che ha una storia millenaria» ha commentato l'assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale. Presenti all'inaugurazione anche il sindaco Roberto Gambino, il presidente dell'associazione nissena dei panificatori, Antonio Amico, il presidente dell'Associazione "Giovedì santo" che organizza i riti dei Misteri, Roberto Morgana, la Soprintendente per i beni culturali, Daniela Vullo, il coordinatore del progetto Michele Spena. (ANSA).