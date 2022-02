Droga: 1,3 kg marijuana in casa a Catania, arrestato da Cc

(ANSA) - CATANIA, 04 FEB - Oltre 1,3 chilogrammi di marijuana sono stati complessivamente sequestrati a un 22enne, che è stato arrestato, da carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, durante una perquisizione eseguita con militari dell'Arma del nucleo cinofili di Nicolosi. La sostanza stupefacente è stata trovata in più posti nell'abitazione e in un locale di sua pertinenza, nel rione Zia Lisa, grazie al fiuto del cane antidroga 'Zero'. Sequestrati anche 235 euro ritenuti provento dello spaccio. Il 22enne, arrestato in flagranza di reato, è stata condotto in carcere su disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).