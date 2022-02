Falso dentista al lavoro da sette anni,due denunce della Gdf

(ANSA) - CARINI, 02 FEB - Militari della Tenenza della Guardia di finanza di Carini hanno denunciato un falso dentista che esercitava la professione abusivamente da circa sette anni.

Secondo l'accusa, da novembre del 2020, per evitare controlli, ha inoltre fatto risultare che nello studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all'albo e in possesso di tutti i titoli. I due, il vero e il falso dentista, sono stati denunciati della Fiamme gialle in stato di libertà per esercizio abusivo della professione. (ANSA).