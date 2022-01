Scuola: nasce a Comiso liceo musicale

(ANSA) - COMISO, 31 GEN - Un nuovo indirizzo di studi sarà attivato, a partire dal prossimo anno scolastico, dal liceo Giosuè Carducci di Comiso. Sarà il secondo liceo musicale della provincia di Ragusa (dopo quello di Modica), il dodicesimo in Sicilia. Si rivolgerà al banche agli studenti che possono provenire da Gela e Niscemi e da Mazzarrone (provincia di Catania). Il nuovo indirizzo di studi è stato presentato oggi dal sindaco Maria Rita Schembari, insieme alla preside della scuola, Maria Giovanna Lauretta, alla dirigente dell'Ambito scolastico provinciale (ex Provveditorato), Viviana Assenza e del deputato regionale Giorgio Assenza. La richiesta era stata avanzata dalla scuola nell'ottobre scorso, il decreto regionale è arrivato alcuni giorni fa. La nuova scuola avrà sede in corso Ho Chi Min, dove si trova la sezione dell'istituto tecnico commerciale della scuola. (ANSA).