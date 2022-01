Rischio frana a Ginostra, Musumeci sollecita Genio civile

(ANSA) - GINOSTRA, 31 GEN - Dopo l'allarme lanciato dai 40 abitanti sul rischio frana nel costone soprastante l'abitato di Ginostra, borgo di Stromboli nelle Eolie, il presidente della Regione Nello Musumeci ha scritto all'ingegnere capo del Genio civile, al dipartimento della Protezione civile regionale e al sindaco di Lipari per un immediato sopralluogo e un intervento urgente per rimettere in sicurezza il costone. E ha ricordato che "esiste un progetto strutturale di messa in sicurezza e il Genio civile è investito della responsabilità di affidare gli interventi e di predisporre un intervento di somma urgenza".

