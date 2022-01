Covid: discoteca Catania aperta, Ps la chiude

(ANSA) - CATANIA, 31 GEN - Una discoteca del centro storico Catania è stata trovata aperta e piena di persone che ballavano la notte scorsa durante un controllo della Polizia di Stato. Gli avventori non osservavano la distanza interpersonale e non indossavano le mascherine di protezione.

Il titolare dell'esercizio è stato sanzionato ed il locale è stato chiuso per cinque giorni. (ANSA).