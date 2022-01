Comuni: Palermo; Irpef raddoppia, stangata in arrivo

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Stangata in arrivo per i contribuenti a Palermo. Nel piano di riequilibrio, in discussione in Consiglio comunale, riunito no stop da ieri nel tentativo da parte della giunta e della coalizione di evitare il default, è previsto il raddoppio dell'addizionale Irpef, da 0,8 a 1,6%.

Per il sindaco Leoluca Orlando, che ormai da mesi non ha più la maggioranza in aula, il piano è l'ultima chance e la sua approvazione sarebbe fondamentale per l'accordo col governo Draghi che potrebbe sbloccare 400 milioni di euro. (ANSA).