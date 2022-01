Case affittate in nero con energia a scrocco, due arresti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Hanno affittato quattro appartamenti in nero con tanto di energia elettrica a scrocco inclusa come benefit. I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato due coniugi, di 62 e 66 anni accusati per furto aggravato.I militari hanno effettuato un sopralluogo nei sei appartamenti di proprietà dell'indagata con i tecnico dell'Enel, verificando la manomissione di un contatore e di cinque diversi allacci abusivi alla rete elettrica. Quattro case su sei sarebbero, inoltre, risultate affittate senza regolare contratto. Nella somma pagata 'in nero' era anche compreso il corrispettivo per il consumo di energia. La donna in più percepiva il reddito di cittadinanza. I militari stanno verificando se la moglie avesse o meno i requisiti per ottenere il beneficio. Gli arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Palermo. Il tribunale ha condannato, in primo grado, i due arrestati a 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa. (ANSA).