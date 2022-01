Migranti: 7 morti a Porto Empedocle; prefetto, altro dolore

(ANSA) - PORTO EMEDOCLE, 30 GEN - "E' una circostanza che aggiunge dolore a dolore. Stiamo facendo la nostra parte, le salme saranno collocate in una struttura di Piano Gatta perché il loro paese di origine ha messo in moto un meccanismo per poterli trasferire nel loro Stato. Agrigento sarà quindi un punto di transito". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa alla banchina di Porto Empedocle mentre stava attraccando il traghetto Sansovino con a bordo le salme dei 7 bengalesi morti assiderati.

"A Lampedusa ci sono già stati dei funzionari che hanno proceduto per il riconoscimento, penso che torneranno martedì o mercoledì per ultimare l'iter e far tornare in patria - ha concluso Cocciufa - le vittime di questa ennesima tragedia".

(ANSA).