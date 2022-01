Incendio divampato in due officine nel messinese

" (ANSA) - PALERMO, 30 GEN - Un incendio è divampato, la notte scorsa, in due grandi capannoni di circa 400 metri quadrati adibiti ad officina e ricambi di mezzi pesanti, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in Via Enna. Le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute da Milazzo, da Messina e da Patti, hanno spento il rogo in mattinata. "Grazie al tempestivo intervento dei pomperi sono state messe in sicurezza anche alcune bombole di ossigeno e acetilene, scongiurando ulteriori danni", afferma una nota. Attualmente si sta operando per bonificare e mettere in sicurezza tutta l'area interessata. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri. (ANSA).