Incendi: 4 auto e 9 moto distrutte in strada a Catania

(ANSA) - CATANIA, 29 GEN - Quattro auto e nove moto sono state distrutte da un incendio di probabile natura dolosa divampato la notte scorsa in via Padova a Catania. Le fiamme e il fumo hanno danneggiato anche l'esterno di alcuni locali, come una pasticceria e di un ex centro di scommesse, e annerito le pareti di diversi palazzi su due lati della strada. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale che hanno inviato sul posto anche un'autobotte di rincalzo. Indaga la polizia. (ANSA).