Etna: soccorsi due escursionisti bloccati da bufera di neve

(ANSA) - CATANIA, 29 GEN - Due escursionisti bloccati da una bufera di neve sul versante Nord dell'Etna sono stati portati in salvo da personale dei vigili del fuoco di Catania e del corpo forestale regionale. I due, con l'aiuto di alcuni sciatori, sono riusciti a raggiungere il rifugio Timparossa dove sono stati raggiunti dai soccorritori che con un mezzo cingolato e attrezzato per il trasporto di persone li hanno portati a valle.

Subito dopo sono stati presi in cura dal personale medico di un'ambulanza (ANSA).