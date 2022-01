Caro bollette: ristoratori, #BlackOutDinner,cena con candele

(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - Cena a lume di candela ieri sera, dalle 20 alle 21, nei ristoranti della Sicilia che hanno aderito alla protesta #BlackOutDinner contro l'aumento dei costi in bolletta di gas ed energia elettrica. A Palermo, nei locali vicino piazza Olivella, l'iniziativa è stata accompagnata anche dall'hashtag #StasiraManciaOScuru per "dare un segnale alle amministrazioni comunali, regionali e statali affinché possano prendere i provvedimenti necessari ed evitare che vengano ulteriormente schiacciati dal peso della crisi". I commercianti aderenti al comitato Territoriale Olivella contestano anche "la scelta dell'amministrazione Orlando che ha utilizzato gli 86 milioni di euro stanziati dal Governo per ristorare i commercianti, per coprire buchi di bilancio dovuti alle difficoltà finanziarie del Comune" (ANSA).