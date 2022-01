Rotta dei Florio, iniziativa Club Canottieri R. di Lauria

(ANSA) - PALERMO, 27 GEN - Ripercorrere la rotta delle imbarcazioni commerciali dei Florio per rievocare l'epopea della flotta di una delle più importanti famiglie di Palermo e per celebrare, al contempo, i 120 anni di vita di uno dei Circoli più antichi d'Italia.

È stato presentato al Club Canottieri Roggero di Lauria il Trofeo "La rotta dei Florio". La regata d'altura, che si svolgerà dal 13 al 15 maggio, è riservata alle imbarcazioni Orc Crociera/Regata e Gran Crociera.

Si articolerà su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi, ripercorrendo proprio la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, i più grandi armatori siciliani del XIX secolo.

Il Trofeo "La rotta dei Florio" si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per ricordare i 120 anni dalla fondazione del Club.

Un Club nato nel 1902 al Porto di Palermo. Un momento di rievocazione che lega in modo indissolubile la storia e lo sport, la cultura e la vita sociale del Circolo. (ANSA).