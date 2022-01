Verdesca spiaggiata con squaletti appena nati, salvati

Fa nascere gli squaletti quasi sulla spiaggia con difficoltà e per poco non ci lascia la vita se in suo soccorso non fossero arrivate per caso le soccorritrici. Una verdesca o squalo azzurro e i suoi nove figli, appena nati, sono stati salvati sulla spiaggia di San Giorgio, grazie all'intraprendenza di quattro donne che casualmente si trovavano a passeggiare sulla sabbia e che hanno fatto intervenire la Guardia Costiera di Sciacca. E' successo ieri pomeriggio sul bagnasciuga del litorale saccense dove le giovani donne si sono ritrovate tra i piedi il pesce ovoviviparo spiaggiato, quasi esanime e boccheggiante, con attorno la prole in affanno. Una delle 4 salvatrici è la volontaria WWF Sabah Benziadi, artista algerina e testimonial 2021 per la Campagna Mare del WWF Sicilia Area Mediterranea, che proprio in quel litorale aveva svolto un'azione di sensibilizzazione. Le altre sono la francese Marise La Barbera, la tedesca Doris Ackermann e la saccense Palmina Maggio. Le 4 donne inizialmente hanno provato un po' di paura ad avvicinarsi al grosso squalo - dice il Wwf - ma grazie all'intervento tempestivo di un natante della Guardia Costiera, "il cui equipaggio ha dimostrato grandissima capacità operativa scendendo in acqua con tutti i vestiti, l'animale è stato trascinato, a mano nell'acqua bassa e decisamente calma, con i piccoli, fino a fargli riprendere il largo". Sullo spiaggiamento, il dott. Domenico Macaluso, responsabile scientifico settore mare del WWF Sicilia Area Mediterranea, ha dichiarato: "È una vittoria per tutti, è la vittoria del volontariato, è la vittoria dell'opera di sensibilizzazione che i volontari non smettono mai di praticare" ha dichiarato il presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta.