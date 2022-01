Caos e assembramenti davanti Casa comunale in Fiera Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Folla di persone da stamattina fino al pomeriggio con tanto di assembramenti davanti alla casa comunale, dove si ritirano gli atti giudiziari o altri documenti, che si trova nella palazzina della ex direzione all'interno della Fiera del Mediterraneo di Palermo. A un centinaio di metri dall'hub dove si somministrano i vaccini. "È il Caos più assoluto - dice Fabrizio Artale, presidente del Movimento per la salute dei giovani - Sono qui in attesa, con decine di cittadini e la gente è esasperata, una situazione inspiegabile, incredibile. Non c'è nessuna organizzazione, neppure con i turni, siamo tutti allo sbando". In una situazione di zona arancione, con migliaia di casi di positività ogni giorno - aggiunge Artale - creare questo tipo di assembramenti è inammissibile, non ci sono altre spiegazioni se non la disorganizzazione del comune di Palermo". I cittadini esasperati dalla situazione e dall'attesa hanno chiamato i carabinieri.

(ANSA).