Mattarella lascia Palermo, bimba lo accoglie in strada

(ANSA) - PALERMO, 25 GEN - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato la sua abitazione di Palermo.

Prima di salire in macchina, un piccolo fuori programma: ad attenderlo, davanti alla sua abitazione di via Libertà, una bimba, Emilia, 8 anni, sua fan, accompagnata dalla mamma. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta, indirizzata al Capo dello Stato.

Mattarella, prima di salire in macchina per raggiungere l'aeroporto, si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano. (ANSA).