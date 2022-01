Chiusa piscina comunale a Palermo per batteri legionella

(ANSA) - PALERMO, 25 GEN - Chiusura immediata per la piscina comunale di Palermo a causa della legionella. Lo ha disposto l'ufficio sanitario competente dopo che questa mattina sono emersi valori batterici irregolari. In attesa della sanificazione dell'impianto nessuno potrà accedere e i dipendenti hanno dovuto lasciare immediatamente la struttura.

I risultati emersi oggi sono relativi alle analisi di routine delle acque della scorsa settimana e hanno evidenziato la presenza di legionella in uno spogliatoio e di altri batteri nella cisterna che porta l'acqua in tutta la struttura.

Sono stati avviati accertamenti per scoprire cosa ha causato il problema. Un caso di legionella era già stato accertato nei giorni scorsi anche a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune (ANSA).