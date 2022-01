Scuola: 'Sperone167', progetto artistico tra Palermo e Lecce

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - Continua a prendere forma "Sperone167", nato dalla collaborazione tra Igor Scalisi Palminteri, Chekos ed Afea Art & Rooms, con il coinvolgimento delle comunità dei quartieri Sperone di Palermo e 167 di Lecce, grazie anche alla presenza degli istituti comprensivi, 'Sperone-Pertini' e 'G. Stomeo-P. Zimbalo'.

A fine marzo, mentre Igor Scalisi Palminteri realizzerà la sua opera nel quartiere 167, cinque studenti dell'Ics Sperone-Pertini di Palermo, con alcuni docenti e genitori, andranno a Lecce per uno scambio culturale e in maniera speculare avverrà ad inizio aprile mentre l'artista salentino Chekos interverrà con la sua opera allo Sperone e a spostarsi sarà la comunità scolastica dell'I.C.S "G. Stomeo-P.Zimbalo".

Le opere degli artisti saranno presentate nelle due città attraverso delle installazioni visual della Odd Agency e Davide Currao con il supporto tecnico di 'Cinnamon' che firmerà la regia del documentario che racconterà ogni fase della realizzazione del progetto con l'occhio puntato verso un mondo che normalmente guardiamo con altre prospettive. In entrambe le città gli studenti, coordinati dagli artisti, parteciperanno ad un laboratorio dedicato all'arte, saranno organizzati tour sia nel quartiere 167 di Lecce che i vicoli del centro storico con 'Palermo Guide Tour'.

"Oggi - dicono gli ideatori - associamo la parola cura come intervento ex post di una patologia, medica o sociale. E' importante cominciare a farle riavere quel valore preventivo, ma soprattutto di ordinaria azione quotidiana, di una collettività che si prende cura di sé e dei suoi beni comuni". (ANSA).