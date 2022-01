Calcio: aggressione a pullman Palermo, denunciati autori

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Sono stati individuati dalla Polizia e denunciati i due tifosi del Catanzaro autori, ieri sera, dell'aggressione al pullman della squadra di calcio del Palermo che oggi gioca contro i calabresi per una giornata del campionato di serie C. I due, "armati" di caschi e bastoni hanno danneggiato il pullman, oggetto di un attacco a pochi chilometri dall'hotel che ospita la squadra. Mentre il mezzo con la squadra e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta in due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata del mezzo. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora, mandando in frantumi una vetrata. Nessuno dei calciatori o dello staff rosanero è rimasto ferito. Subito dopo l'accaduto, personale della Squadra Volante si è recata nell'hotel, nel Quartiere Lido, per acquisire le prime informazioni. Saputo il modello dell'auto sulla quale si trovavano i due, il colore ed il numero di targa, gli agenti della Digos, del Commissariato di Catanzaro Lido, e delle volanti hanno iniziato le ricerche, effettuando anche accertamenti sulla vettura, che hanno portato all'individuazione dell'intestataria e successivamente ad accertare che la macchina era utilizzata da un altro soggetto. Inoltre, grazie ad un sistema di lettura targa dell'impianto cittadino, gli investigatori hanno individuato la vettura nei pressi di un ristorante del quartiere Fortuna di Catanzaro. Nel locale i poliziotti hanno trovato due giovani che sono stati accompagnati nel Commissariato di di Catanzaro Lido per accertamenti. Vistisi alle strette, i giovani si sono assunti la responsabilità dell'accaduto e sono stati denunciati. (ANSA).