Migranti: a Pozzallo Mare Jonio con 70 migranti

(ANSA) - RAGUSA, 23 GEN - E' appena attraccata, proveniente da Lampedusa, la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans con a bordo 70 migranti. La macchina dell'accoglienza in banchina è già al lavoro con l'avvio delle operazioni di soccorso e delle procedure di screening anti-Covid. Prevista la quarantena di tutti i profughi sulla nave Aurelia, già in rada.

Secondo quanto riferiscono il personale dell'Asp, della Protezione Civile, della Associazione Misericordie e della Croce Rossa, ci sarebbero alcune persone che necessitano di urgenti soccorsi sanitari. Le operazioni di sbarco proseguiranno fino a sera.

"Accogliere essere umani è sempre un dovere. Non ci tireremo mai indietro", ha detto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

(ANSA).