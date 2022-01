Mattarella a Palermo: L. Orlando, esempio di buona politica

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - "Ho espresso la mia gratitudine e la mia ammirazione e desidero esprimere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in questi giorni a Palermo, gratitudine e ammirazione a nome della città e di tutti i Comuni siciliani". E' quanto si legge nel messaggio che il Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, ha inviato al Capo dello Stato.

"Il Presidente Mattarella - prosegue Orlando - ha dedicato al nostro paese il suo straordinario impegno, la sua tensione etica e la sua sensibilità politica in rigorosa coerenza alla Carta Costituzionale. Nella vita e nella storia di italiane e italiani è stato ed è esempio di buona politica e al tempo stesso un modello di testimonianza di fede e di valori, di laicità e di imparzialità. La città di Palermo e tutti i Comuni siciliani sono grati a Sergio Mattarella per la sua attenzione ai nostri territori e ai loro bisogni, alle loro esigenze, ai loro meriti e alle loro eccellenze", (ANSA).