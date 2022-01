"Noi come gli altri oltre i confini", mostra al liceo Cannizzaro

(ANSA) - PALERMO, 22 GEN - "We as the others - beyond borders: the challenge of migration (Noi come gli altri oltre i confini. Le sfide della migrazione) è il titolo della mostra con foto e pannelli e video realizzata da un gruppo di studentesse e studenti del Liceo Scientifico Cannizzaro di Palermo, che verrà inaugurata la mattina di mercoledì 26 gennaio nei locali dell'Istituto, in via Generale Arimondi 14. L'evento si inserisce all'interno delle attività organizzate da Renata Colomba, docente di Storia e Filosofia e parte della Commissione Erasmus e Internazionalizzazione, e Silvana Cardinale, docente di Storia dell'Arte, per il progetto di partenariato europeo Erasmus+ "www.amuse(u)ment.eu-Youth thinking about their recent cultural heritage", nel cui ambito la scuola cittadina ha accolto una delegazione di sette docenti e quindici tra studentesse e studenti provenienti dalla Germania, dalla Turchia e dalla Grecia. "Il percorso della mostra, così come le attività proposte nel progetto che si svolgerà durante la settimana (dal 24 al 28 gennaio), stimolano una riflessione ampia sui fenomeni migratori: dall'itinerario arabo-normanno, che attraverso i monumenti testimonia la grandiosità storico-artistica raggiunta da una società multiculturale quale quella della Palermo dei secoli XII e XIII, fino a giungere alla Palermo di oggi, luogo di residenza di numerose comunità di diversa etnia", afferma la docente. La sezione con le immagini dal titolo "Sguardi palermitani", costituita da 42 scatti della giovane fotografa Sara Montagnino, 18 anni, studentessa dell'ultimo anno del Liceo Cannizzaro, "dà testimonianza del tratto multiculturale della città di oggi. Ad essere ripresi sono i volti e gli sguardi di donne e uomini le cui origini appartengono al mondo, ma il cui presente è nella nostra città. L'itinerario espositivo prosegue con una serie di pannelli ed un video, frutto di ricerche e interviste condotte dagli alunni, che illustrano aspetti ritenuti significativi del fenomeno migratorio", afferma Colomba. (ANSA).