Incendi: rogo auto nel Catanese, fiamme danneggiano palazzo

(ANSA) - CATANIA, 21 GEN - Vigili del fuoco, del locale distaccamento e del comando provinciale di Catania, sono intervenuti la notte scorsa a Paternò per spegnere l'incendio di un'auto in via Asmara a Paternò. Le fiamme hanno avvolto il veicolo e hanno interessato anche parte della facciata di un vicino edificio vicino e danneggiato condizionatori, cavi di rame e contatori del gas e dell'energia elettrica. Sul posto sono intervenuti tecnici delle aziende del e dell'Enel per ripristinare le strutture danneggiate. Non è stata accertata la natura dell'incendio. (ANSA).