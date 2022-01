Giustizia: Cartabia, accelerare concorsi piante organiche

(ANSA) - MESSINA, 21 GEN - "I nostri obiettivi sono conoscere le esigenze di ciascun ufficio giudiziario e offrire tempestivamente le risorse umane, strumentali e digitali che possano servire a ciascuna sede giudiziaria: un lavoro che stiamo facendo girando tutta Italia al fine di dare risposte al territorio". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia durante un incontro con l'ordine degli avvocati di Messina. "Accelerare i concorsi - ha aggiunto - ma rispettando tempi certi e le cadenze regolari annuali per sopperire alle scoperture presenti nelle piante organiche pari a circa 1300 unità. La priorità è colmare i gap accumulati negli anni. Al momento in Italia abbiamo 11 giudici ogni 100mila abitanti, troppo pochi: in Germania sono circa 24. Mi fa gioire la notizia dell'accordo con le università per migliorare il sistema giustizia e lo smaltimento dell'arretrato grazie all'aiuto delle giovani leve". (ANSA).