Scoperto a Palermo falso dentista, denunciato

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - La guardia di Finanza insieme all'Asp ha denunciato un falso dentista e sequestrato lo studio realizzato in un magazzino nel quartiere Boccadifalco a Palermo.

E' emerso che il professionista non aveva la laurea e l'abilitazione in odontoiatria. Nello studio i militari hanno sorpreso una persona mentre prendeva l'impronta dentaria ad un paziente. Alla richiesta degli operanti di esibire la certificazione ambientale, la laurea in odontoiatria e l'iscrizione all'albo dei dentisti, l'indagato esibiva esclusivamente il diploma di istruzione professionale ad indirizzo odontotecnico. Un titolo che consente nella realizzazioni di protesi non certo di operare sui pazienti.

Oltre ad un agenda con contatti prenotazioni e importi nello studio sono stati trovati diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. Con il falso dentista c'era anche un segretario e un assistente alla poltrona senza regolare contratto. (ANSA).