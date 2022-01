Libri: Franceschini e Orlando a confronto su "Gli estranei"

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Un confronto a Palermo su una pagina controversa della storia italiana della seconda metà del Novecento e sull'attuale fase di transizione. Il solidarismo cattolico e la lotta di classe, visioni, speranze, sconfitte ed errori. La storia di una lunga stagione di conflitti sociali raccontata da due protagonisti storici: l'ex leader e tra i fondatori delle Brigate Rosse Alberto Franceschini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. È l'occasione fornita dalla presentazione del saggio "Gli estranei" (Nuova Ipsa editore) di Victor Matteucci, che si terrà mercoledì 26 gennaio, alla Libreria "La Feltrinelli" di Palermo, alle 17:00. Il libro affronta il tema dell'esclusione sociale, degli estranei del XXI secolo, degli individui e del lavoro superfluo. Chi sono e come sono divenuti estranei milioni di uomini e donne? Dove vivono e come vivono gli esclusi? La rabbia sociale nelle periferie italiane, la violenza delle manifestazioni di protesta, il disagio giovanile, la precarietà esistenziale, i femminicidi, il razzismo sono segnali di una crisi generale storica? Per la prima volta a confronto ne discuterrano Leoluca Orlando e Alberto Franceschini. Introduce Victor Matteucci, modera Gilda Sciortino. (ANSA).