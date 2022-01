Green pass: De Luca sospende protesta, ottenuto risultato

(ANSA) - MESSINA, 19 GEN - "Sono felice abbiamo ottenuto il risultato sperato. Sono comunque rammaricato perché né il popolo siciliano, né il presidente della Regione sono stati tenuti in adeguata considerazione dal governo nazionale. Abbiamo dovuto forzare la situazione per farci ascoltare. Ringrazio quanti mi sono stati vicino in questa vicenda". Lo ha affermato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ha lasciato la sua postazione alla rada San Francesco dopo avere per tre giorni dormito in una tenda per protestare contro l'obbligo dell'uso del super Green pass per traghettare nello Stretto. La sospensione della protesta è arrivata dopo le due distinte ordinanze dei governatori di Sicilia e Calabria che permettono di traghettare anche con un tampone negativo. (ANSA).