Green pass: De Luca, ordinanza Musumeci su Stretto? Cavolata

(ANSA) - MESSINA, 18 GEN - "Il Presidente Musumeci ha partorito una cavolata. L'avesse fatto prima, gli avrei fatto i complimenti, ma adesso è andato di testa e si è sentito scavalcato da Cateno De Luca. Almeno avrebbe dovuto mettersi d'accordo con il Presidente della Calabria. I siciliani che dovranno tornare in Sicilia come faranno?". Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno De Luca che da tre giorni ha occupato il molo di Messina per protesta per il provvedimento del governo nazionale che prevede il super green pass per l'attraversamento dello Stretto. "Ha partorito oggi questa ordinanza, - prosegue De Luca - e quindi viva Musumeci sempre. Tanto lui sarà il numero 3. Io, comunque, non mi muovo da qui finché non arriverà una modifica della norma da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza.

Dubito che l'ordinanza sia efficace". (ANSA).