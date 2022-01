Teatro: premio negli Usa per "Biondo" Palermo e Volloresi

(ANSA) - PALERMO, 17 GEN - Il Teatro Biondo di Palermo e la sua direttrice Pamela Villoresi sono stati insigniti del prestigioso "Segal Center Awards for Civic Engagement in the Arts", un premio che viene assegnato ogni anno dal "Martin E.

Segal Theatre Center" di New York a chi si è distinto per l'impegno civile e sociale nella propria attività artistica.

Quest'anno sono stati premiate 10 realtà internazionali, scelte tra diverse centinaia in tutto il mondo, per il loro impegno mostrato nel difficile periodo della pandemia. La motivazione del premio recita: "Pamela Villoresi, attrice italiana e direttrice del Teatro Biondo di Palermo, è stata la prima in Italia ad avviare un'attività quotidiana online non appena iniziato il lockdown, creando occupazione per gli artisti del territorio. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva chiesto cosa può fare la città per i suoi artisti e non cosa dovrebbero fare gli artisti per la città. La sua amministrazione ha creato un rifugio sicuro tanto per gli immigrati quanto per gli artisti di teatro, in una città dove "non ci sono stranieri, ma solo cittadini di Palermo"". La motivazione prosegue citando il professore Giovanni Puglisi, Presidente del Teatro Biondo, e i soci: Comune di Palermo, Regione Siciliana e Fondazione Teatro Biondo, nonché la curatrice dei rapporti internazionali Elizabeth Hayes.

"Sono orgogliosa - afferma Pamela Villoresi - di questo riconoscimento al grande lavoro che abbiamo di volta in volta reinventato e realizzato in questi due anni - con le scuole, con i quartieri, coi nostri giovani - nonostante, pandemie, ostacoli, attacchi e invidie. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono spesi con me per questi traguardi. Siamo una grande squadra. Mi auguro che finalmente si sostenga il nostro impegno in modo sereno e adeguato". Soddisfazione per questo riconoscimento è stata espressa anche dal presidente della Fondazione Teatro Biondo Giovanni Puglisi .

La cerimonia di premiazione avverrà in streaming sabato 22 gennaio alle ore 18.00 italiane. (ANSA).