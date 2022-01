Morta di Covid figlia sindacalista ucciso dalla mafia

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - È morta di Covid Antonella Azoti, la figlia del sindacalista ucciso dalla mafia del feudo nel 1945. Ricoverata da dicembre, le sue condizioni si erano aggravate tanto da dovere essere intubata. Sempre a causa del Covid il 28 dicembre era morto il marito Zino Mastrilli, per molti anni sindacalista della Cgil. Moglie e marito, che non erano vaccinati, erano stati ricoverati insieme.

Antonella Azoti aveva scelto di non vaccinarsi per il timore di aggravare alcune sue patologie. Aveva cominciato ad avvertire i sintomi del Covid alcune settimane fa tanto che il 21 dicembre era stata rinviata una manifestazione della Cgil in memoria del padre nella quale era previsto un suo intervento. (ANSA).