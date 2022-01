Green pass: manager bloccato a Messina,devo andare in Friuli

(ANSA) - MESSINA, 16 GEN - "In questo momento sono un po' frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c'è stato il caso dell'agente di commercio di Palermo Fabio Messina che è riuscito a passare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto". Lo dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto ma rimasto bloccato a Messina perché non in possesso del super Green pass. "Sono di Gela, amministro una azienda in Friuli, devo andare lì per lavoro". "C'è una legge che è al di sopra di tutto e che è la Costituzione e non mi sembra che ponga divieti di circolazione - afferma - Si configura anche un reato perché mi sento sequestrato. Dovrò fare un'azione legale per riuscire a passare". (ANSA).