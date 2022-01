Betta, onorato di essere sovrintendente del Teatro Massimo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - "Sono onorato di lavorare al servizio di un teatro bellissimo, luogo simbolo, custode e promotore dei valori più profondi dell'identità culturale e artistica del nostro Paese. Cercherò di continuare i cammini intrapresi, i percorsi del teatro sociale, le sperimentazioni e le osservazioni del sentimento artistico della contemporaneità".

Lo ha dichiarato Marco Betta, da oggi nuovo sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, dopo avere appreso la notizia della ratifica della sua nomina, decisa la settimana scorsa all'unanimità dal Cda della Fondazione, da parte del ministro Dario Franceschini. "Siamo in cammino - ha aggiunto il neo sovrintendente che subentra a Francesco Giambrone, nominato alla guida del Teatro dell'Opera di Roma -, ci attende l'inaugurazione della nuova stagione con Les Vêpres Siciliennes di Giuseppe Verdi, capolavoro riletto e interpretato profondamente da Omer Meir Wellber e da Emma Dante ascoltando la voce del nostro tempo". Les Vêpres Siciliennes che giovedì 20 gennaio alle 19:00 inaugura la stagione 2022 del Teatro Massimo è proposto per la prima volta a Palermo nella versione originale francese in cinque atti ed è realizzato in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna e il Teatro Real di Madrid. (ANSA).