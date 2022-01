Vaccini: Ordine Palermo sospende primi 10 medici non in regola

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - L'Ordine dei medici di Palermo ha sospeso i primi 10 medici che non sono in regola con l'obbligo vaccinale a seguito dell'istruttoria avviata a dicembre scorso.

L'istruttoria dei primi 10 iscritti si è conclusa stamattina. Lo dice una nota dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo.

Un lavoro in progress che potrà determinare ulteriori sospensioni, efficaci fino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento vaccinale, aggiunge la nota.

I medici sospesi non potranno percepire alcuna retribuzione o altro compenso. (ANSA).