Covid: Federalberghi Palermo,travolti da ondata di cancellazioni

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - "La diffusione dei contagi da Covid delle ultime settimane si è abbattuta come una scure sul mondo dei viaggi. Gli alberghi e l'intero sistema ricettivo, sono stati immediatamente travolti da un'ondata di cancellazioni ma la cosa più preoccupante è stata, e continua ad essere, la stagnazione delle nuove prenotazioni". Lo afferma il Presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio.

"E' uno scenario allarmante che impotenti siamo costretti nuovamente a subire - prosegue - Le misure restrittive imposte dal governo fanno senza alcun dubbio da deterrente al turismo straniero e la situazione crescente dei contagi in Italia ha di fatto bloccato anche il movimento nazionale. Soprattutto le città d'arte sono quelle che maggiormente hanno risentito immediatamente il colpo e questo già prima delle festività2.

"A partire dalle prime notizie della diffusione della variante Omicron infatti - aggiunge Farruggio - il termometro delle prenotazioni ha cominciato una discesa che certamente non prevedevamo. Per di più numerose compagnie hanno soppresso varie tratte, cosa che per la Sicilia diventa di importanza vitale. È chiaro che ormai si può parlare di sola sopravvivenza per un settore che ha già subito tanto e sta continuando a subire più di altri." Molti alberghi hanno dovuto richiudere per mancanza di prenotazioni e senza nessuna protezione lavorativa, il processo dei licenziamenti in diverse strutture da gennaio è inevitabilmente partito.

"In uno scenario preoccupante attendiamo urgentemente quelle misure di sostegno realmente adeguate- continua Farruggio - per poter affrontare una situazione che pensavamo di esserci lasciata alle spalle. Le elemosine che il settore ricettivo ha ricevuto fino adesso non sono più accettabili". (ANSA).