Incendio in Raffineria Gela, nessun ferito

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Sono state subito spente dalle squadre antincendio le fiamme divampate nella Raffineria Eni di Gela che avevano fatto scattare il Piano di emergenza generale. Ambienti sindacali hanno confermato che non vi sono feriti. Il rogo sarebbe stato innescato dall'esplosione di un forno degli impianti di distillazione dell'Isola 8. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta l'area industriale.

L'esplosione e il successivo incendio hanno provocato un fuggi fuggi generale da parte degli operai, anche dell'indotto, che in quel momento erano al lavoro. Sono già in corso accertamenti tecnici per individuare le cause dell'esplosione. (ANSA).