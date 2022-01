A Lampedusa nasce il "Teatro naturale della cava"

(ANSA) - PALERMO, 11 GEN - Un altro progetto per la crescita e lo sviluppo di Lampedusa ha preso il via: sono infatti iniziati i lavori per il "Risanamento e restauro ambientale degli ex siti di Cava tra Cala Francese e Punta Sottile". In quell'area nascerà uno spazio aperto al pubblico destinato ad ospitare manifestazioni musicali, teatrali, raduni ed eventi culturali: il "Teatro naturale della Cava" sarà uno spazio per i lampedusani, ma anche un sito di interesse turistico e culturale in grado di aumentare l'attrattività dell'isola.

"È un progetto importante dal punto di vista del restauro ambientale, della riqualificazione territoriale e della valorizzazione socio-culturale - dice il sindaco Totò Martello - il "Teatro naturale della Cava" rappresenterà anche uno spazio in grado di far crescere l'economia dell'isola, sia per la sua valenza turistica che per le manifestazioni e le iniziative che potrà ospitare".

Nella stessa area sorgerà anche un "Memoriale delle migrazioni": un luogo di pausa e riflessione, di meditazione e di preghiera aperto a tutte le religioni e professioni di fede.

Sarà collocata una imbarcazione utilizzata dai migranti per arrivare a Lampedusa e sulla parete perimetrale sud-est della Cava si prevede di realizzare un numero di fori (del diametro variabile da 100 mm a 50 mm) corrispondenti alle vittime, bambini e adulti, del tragico naufragio del 3 ottobre 2013 che provocò la morte di 368 persone. "Uno spazio - aggiunge il sindaco Martello - che intende anche ricordare tutte le vittime innocenti delle migrazioni e ribadire il nostro impegno affinché il Mediterraneo possa essere un mare di pace". (ANSA).