Scala dei Turchi: Procuratore,all'opera la 'meglio gioventù'

(ANSA) - PALERMO, 09 GEN - "Ripulire la Scala dei Turchi è una bella pagina della 'meglio gioventù' siciliana". Lo ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, commentando l'opera di decine di volontari che già ieri si sono dati un gran da fare, "armati" di scope e stracci, per rimuovere la polvere di ossido di ferro utilizzata per imbrattare di rosso la scogliera di marna bianca.

La Procura di Agrigento ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico, delegando l'attivita' investigativa ai carabinieri della compagnia di Agrigento che sono coordinati dal maggiore Marco La Rovere. Nelle prossime ore verranno eseguiti gli esami sul materiale repertato e sequestrato, ma andranno avanti anche le verifiche sulle rivendite del materiale utilizzato dai vandali per sfregiare il sito. (ANSA).