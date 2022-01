Covid: rubati 400 tamponi in laboratorio analisi a Partinico

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Ladri di tamponi in azione a Partinico (Pa). Il furto è avvenuto nel laboratorio privato di analisi Anzelmo di via Enrico Fermi: 400 i test che sono stati portati via dalla struttura oltre a 40 euro che erano in cassa.

A scoprire il raid, sono state le guardie giurate nel corso dei controlli di routine. (ANSA).