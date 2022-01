Covid: Armao, a governo chiediamo interventi che diano certezze

(ANSA) - DUBAI, 09 GEN - "Il presidente Musumeci è stato molto chiaro, chiedendo al governo interventi che diano certezze soprattutto per quanto riguarda le scuole. La Sicilia ha fatto una scelta molto netta sul piano del rafforzamento delle vaccinazioni", e "la scelta che è stata fatta, quella di imporre il vaccino per gli ultracinquantenni, è la scelta giusta". Ora "stiamo vivendo uno straordinario momento di recupero economico.

Interromperlo per la irresponsabilità di alcuni e sarebbe veramente un dramma, e quindi occorre rispondere a un solo imperativo: vaccinazioni, vaccinazioni, vaccinazioni". Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, a margine del Regional Day dedicato alla Sicilia a Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai.

"È chiaro che bisogna guardare con grande attenzione a questo momento delicatissimo, dove purtroppo la irresponsabilità di pochi rischia di minare l'intera capacità dell'Italia e della Sicilia di recuperare", ha detto il vicepresidente siciliano.

