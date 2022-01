Calcio: Palermo; è record positivi, 20 giocatori e 4 staff

(ANSA) - PALERMO, 09 GEN - Record di positivi al Covid nel Palermo calcio che milita in serie C. Altri tre calciatori e un membro dello staff tecnico sono risultati contagiati questa mattina dopo gli esiti del tampone molecolare effettuato ieri in seguito alle sospette positività evidenziate dai test rapidi.

Salgono così complessivamente a ventiquattro i positivi nel Palermo: venti calciatori e quattro membri dello staff. I giocatori risultati positivi sono attualmente in quarantena ciascuno a casa propria dove continuano ad allenarsi individualmente quando le condizioni fisiche lo consentono.

Tutti i calciatori del Palermo sono stati sottoposti a tre dosi di vaccinazione anticovid. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi cicli di tamponi molecolari per monitorare l'evoluzione della carica virale nei giocatori e membri dello staff attualmente positivi. I calciatori negativi all'ultimo ciclo di tamponi sono a disposizione dell'allenatore Silvio Baldini e del collaboratore tecnico Mario Alberto Santana per gli allenamenti, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli: allenamenti individuali e mascherina indossata negli spazi comuni. (ANSA).